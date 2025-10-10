İş Bankası, Bismil'de Tarım İhtisas Şubesi Açtı

Tarım, finans ve teknolojiyi bir araya getirerek çiftçileri yenilikçi çözümlerle buluşturan Türkiye İş Bankası, Tarım İhtisas Şubeleri ağını genişleterek sürdürülebilir üretimi desteklemeye devam ediyor. Banka, Diyarbakır'ın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Bismil'de 1981 yılından bu yana hizmet veren şubesini yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturdu.

Türkiye İş Bankası'nın tarım bankacılığı stratejisinin bir parçası olan, uzmanlaşmış şube yapılanması çerçevesinde Bismil'de hizmete açtığı şube ile Türkiye'nin ve bölgenin ekonomisine, tarımsal gelişimine katkı sağlanması; tarımda modern, sürdürülebilir üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bismil Diyarbakır Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışı, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, banka ve kamu kesimi yöneticilerinin yanı sıra çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

"Her mevsimde umudunu tazeleyen üreticilerimize katkıda bulunmak çok kıymetli"

İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, şubenin açılışında yaptığı konuşmada Dicle nehrinin suladığı, toprağın suyla ve emekle buluştuğu Bismil'in tarih boyunca tarım kültürünün ve bereketli Mezopotamya'nın simgelerinden biri olduğunu belirterek; ilçede pamuk, mısır, buğday, arpa, mercimek gibi çok çeşitli tarımsal ürünler yetiştiğini söyledi. Geçen ay Diyarbakır'da pamuk üreticileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Umut Yiğit, "Burada yetişen pamuğun yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada yüksek kalitesiyle bilinmesi, talep görmesi, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sabah erkenden traktörünün başına geçen, her yağmurun ardından toprağını kontrol eden, her yeni mevsimde umudunu tazeleyen üreticilerimizin emeğine katkıda bulunmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Bilginin, teknolojinin, finansmanın ve emeğin merkezi

Tarımsal üretime bilgi, finansman ve teknoloji desteği sağlamak amacıyla ülke genelinde açılan Tarım İhtisas Şubelerinin sayısının 56'ya ulaştığını vurgulayan Yiğit, "Çiftçimizin bilgiye daha kolay ulaşacağı, üreticimizin emeğini görünür kılacağı, gençlerimizin ve çocuklarımızın tarıma ilgisinin artacağı, ihtiyaçlarına yönelik çözümler bulacağı bir merkez olması için Bismil'deki şubemizi de Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete sunduk" dedi.

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine de değinen Umut Yiğit, bütüncül bir yaklaşımla toprağı koruyan, suyu verimli kullanan, teknolojiyi üretimin içine entegre eden bir dönüşümün şart olduğunu vurguladı. Basınçlı sulama sistemleri, kuraklığa dayanıklı tohumlar, anıza ekim gibi sürdürülebilir teknikler, doğru gübreleme ve hassas tarım uygulamalarının bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Yiğit, Bismil Tarım İhtisas Şubesi'nin bu dönüşüm sürecinde zirai okuryazarlık eğitimlerinin düzenlendiği, çiftçilerle bilgi paylaşımı ve yol arkadaşlığı yapılan bir merkez görevi üstleneceğini söyledi.

Bismil Tarım İhtisas Şubesi açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi çerçevesinde 6-10 yaş arası çocuklara tarım konulu drama atölyesi düzenlendi.

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR