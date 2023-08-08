İş Bankası, aktif büyüklüğünü yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL'ye yükseltti

İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti. Banka, ekonomiye toplam 1,3 trilyon TL kaynak sağladı ve özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL'ye ulaştı.

İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti.

Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde 2024'te 100. yaşını kutlayacak olan Bankanın kuruluşundan itibaren ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, "Yüz yıla yakın tecrübemizin yanı sıra, çağın ihtiyaçlarına uygun yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımızla ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ekonomiye toplam 1,3 trilyon TL kaynak sağlandı

Bankanın, Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 967,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 342,5 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,3 trilyon TL oldu.

İş Bankası'nın toplam mevduat hacmi, Haziran 2023 döneminde 1,3 trilyon TL olarak gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 41,1 oranında artarak 545 milyar TL'ye yükseldi.

Banka, Haziran ayında, 388 milyon euro ve 224 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti. Söz konusu işlemde, performans kriterleri küçük ve orta ölçekli kadın girişimlerine sağlanacak kredi tutarı ile depremden etkilenen bölgede kullandırılacak tüketici kredisi tutarı olarak belirlendi.

Banka ayrıca, deprem felaketinden etkilenen bölgeye yönlendirilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 109 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. İş Bankası, deprem felaketinden etkilenen bölgeye aktarılacak finansmanla, iyileşmeye kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor.

Özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL'ye ulaştı

Tarım ve girişimciliği stratejik öncelikleri arasına alan Banka, "İmece Çalıştayları"nı bu dönemde "Tohum" temasıyla sürdürdü. Ayrıca, teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilerimize yenilikçi çözümler sunduğu Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırdı.

Banka, 2023 yılının ilk yarısında, İşCep'e eklenen yeni uygulama ile Dijital Teminat Mektubu devrini başlattı. Söz konusu yenilikçi ürün, teminat mektuplarının başvuru, kredi, fiyatlama ve düzenleme süreçlerinin dakikalar içinde tamamlanarak muhataplarına gönderilmesini mümkün kılıyor.

Yılın ilk 6 ayında 31,5 milyar TL düzeyinde kar eden Bankanın özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL