İş Bankası 2023 İlk 9 Aylık Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye İş Bankası'nın 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçları açıklandı. Banka, aktif büyüklüğünü yüzde 47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükselttiğini duyurdu. Ayrıca, mevduat hacmi ve kredi hacmi de önemli oranda artış gösterdi.

Türkiye İş Bankası'nın 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, Eylül 2023 itibariyle aktif büyüklüğünü yıl sonuna göre yüzde 47,6 artırarak 2,1 trilyon TL'ye yükselttiğini duyurdu.Toplam mevduat hacmi de aynı dönemde 1,5 trilyon TL olarak açıklandı. Türk parası mevduat hacminin ise yıl sonuna göre yüzde 85,1 oranında artarak 714,9 milyar TL'ye yükseldiği aktarıldı. Bankanın nakdi kredi hacmi 1 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 370,6 milyar TL'ye ulaştı ve ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,4 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhuriyetin 100. yılını kutlama onurunu yaşadığımız bu dönemde, cumhuriyetimizin ve bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Kuruluş misyonumuz çerçevesinde ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü rol üstlenen İş Bankası, cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ekonomiyi desteklemeye devam edecektir" dedi.