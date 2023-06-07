Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, ataması yapılan yeni bakanlar hakkında 'son 15 yılın en iyi kadrosu' olarak yorumladı. Elaldı, Hazine ve Maliye Bakanlığına ataması yapılan Mehmet Şimşek'e piyasaların güven duyduğunu dile getirdi.

İş adamı Elaldı'dan yeni kabineye güven vurgusu: "Son 15 yılın en iyi kabinesi"

Bölgeden yeni kabineye ilk tebrik

DİYARBAKIR - 12. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle yeni kabine üyeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu anlamda İş adamı Yılmaz Elaldı, ataması yapılan yeni bakanlar hakkında "son 15 yılın en iyi kadrosu" olarak yorumladı.

28 Mayıs tarihinde gerçekleşen 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminde YSK kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Bu bağlamda kabine değişikliğine gidilmesiyle birlikte iş dünyasında öncü isimler, yeni kabineden umutlu olduklarını belirtti.

Diyarbakır'da 40 yıla aşkındır tatlı sektöründe isim yaparak Türkiye'nin birçok ilini tatlandıran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakanlıklara ataması yapılan yeni isimlerin doğu bölgesinden olması hasebiyle teşekkür etti.

Son 15 yılın Türkiye için en iyi kabinenin oluşturulduğunu söyleyen Elaldı, "Ülkemizin selameti için Cumhurbaşkanımızın bu seçimi de kazanması fevkalade bir sonuç oldu. 20 yıldır zaten tek partili sistemle ülkemizi bu derecelere getiren bir hükümet sistemi vardı. Tekrardan böyle güçlü bir sistemle seçilmeleri çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Açıklanan kabine üyelerinin son 15 yılın en iyi kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz de halkın içerisinde olduğumuz için onların da görüşü aynı yöndedir. Özellikle kabine içerisindeki bazı bakanların bölgemiz insanlarının olması, bence hem ülke için hem bölge için çok güzel olacak. Öte yandan ülkemiz ve bölgemiz için de çok güzel adımlar atılacağına inanıyoruz. Halkın da beklentisi bu yöndedir. Son 15 yılın en iyi kabinesi cümlesi yüzlerce kişinin ağzından çıkan kelimedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına ataması yapılan Mehmet Şimşek'e piyasaların güven duyduğunu dile getiren Elaldı, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanmasıyla beraber basından takip ettiğimiz kadarıyla piyasalar kendisine güven duymuş. Biz de önceki dönemlerde Şimşek'in görev yaptığı süre içerisinde de kendisine çok güvenirdik. Biz aslında doğru çalışan herkese güveniyoruz. Bu anlamda 15 yıl önceki rahatlığın tekrar geleceğine inanıyorum. Pandemi dönemiyle dünya genelinde başlayan enflasyon huzursuzluğu maalesef Türkiye'de de görüldü. Tabi ki de 3-5 yıldır çektiğimiz sıkıntılar var. Ama bu kadro ile beraber bütün sıkıntıların aşılacağına inanıyoruz. Tekrardan bütün kabine üyelerine ve hükümetimize başarılar diliyorum."