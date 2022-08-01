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İş adamı Çolak, hedef büyüttü

İş adamı Çolak, hedef büyüttü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başlattığı 'İstihdamda Milli Seferberlik' çağrısına yanıtsız kalmayan iş adamı ve siyasetçi İnanç Yakup Çolak, "Gün geçtikçe daha da büyüyoruz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başlattığı 'İstihdamda Milli Seferberlik' çağrısına yanıtsız kalmayan iş adamı ve siyasetçi İnanç Yakup Çolak, "Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Hedefimiz daha fazla istihdam ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

Gıda, petrol, otomotiv, gayrimenkul gibi birçok sektörde hizmet veren sektörünün önde gelen isimlerinden Mirza Efendi Kahveleri Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Yakup Çolak, 2022 yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu. Bünyesinde bulunan şirketlerin 2022 yılında büyüme ve cirolarında artış sağladığını belirten Türk iş adamı Çolak, "Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Tek hedefimiz daha fazla istihdam sağlamak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Millileşen şirketimizin yatırımları eğitim, sağlık, teknoloji gibi birçok alanda artacaktır. Ülkemizden aldığımızı her anlamda ülkemizle paylaşmak için yenilenen vizyonumuz ve misyonumuz ile ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu İstihdamda Milli Seferberlik çağrısına tam destek vermekteyiz. Ayrıca elde ettiğimiz büyümeyi yine gücümüzü aldığımız milletimiz için harcıyoruz. Birçok ilimizde bulunan okullara yardım, ilk okuldan liseye, üniversiteden staja kadar yaklaşık 1000'in üzerinde kişiye yardımlarımız devam ediyor" dedi.

İşsiz vatandaşın çalışmasının, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırdığını söyleyen Çolak, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirtti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Haberler

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