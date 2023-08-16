İrlanda'nın Çin'le Ticaretinde Fazla Verdi

İrlanda'nın Çin'le ticareti bu yılın ilk yarısında 400 milyon euroyu aşkın fazla verdi. İrlanda, 2023'ün ilk yarısında Çin'e 4,722 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, Çin'den 4,317 milyar euro tutarında ithalat yaptı.

DUBLİN, 16 Ağustos (Xinhua) -- İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'nin (CSO) Salı günü açıkladığı verilere göre, İrlanda'nın Çin'le ticareti bu yılın ilk yarısında 400 milyon euroyu (436 milyon ABD doları) aşkın fazla verdi. İrlanda 2022'nin ilk yarısında Çin'le ticaretinde 315 milyon euro açık vermişti.

İstatistik ofisi, 2023'ün ilk yarısında Çin'e 4,722 milyar euro değerinde mal ihraç eden ve Çin'den 4,317 milyar euro tutarında ithalat yapan İrlanda'nın ticaret fazlasının 405 milyon euro olduğunu açıkladı.

Verilere göre Çin, bu yılın ilk yarısında İrlanda'nın ihracatında altıncı en büyük pazar ve ithalatında beşinci en büyük kaynak olarak öne çıktı.

2023'ün ilk yarısında İrlanda'nın toplam mal ihracatı, 2022'nin ilk yarısına göre yüzde 2,84 düşüşle 102,04 milyar euro tutarında seyrederken, ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,35 artışla 69,41 milyar euroya ulaştı.