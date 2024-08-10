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İranlı Turistler Van Esnafını Sevindiriyor

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Her tatil fırsatını değerlendirerek Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor. İranlı turistler, cadde ve sokaklarda hareketliliğin yaşanmasına neden oluyor ve kentteki esnafa can suyu oluyor. İran turizminin Van için önemli bir katkısı olduğu belirtiliyor.

Her tatil fırsatını değerlendirerek Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor.

Okulların tatil olması hasebiyle her fırsatta Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürüyor. Turizm sektörü başta olmak üzere her sektöre olumlu yansıyan İranlı turistler, cadde ve sokaklarda hareketliliğin yaşanmasına neden oluyor. Gün boyu yaptıkları alışverişle kentteki esnafa adeta can suyu olan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

İranlıların her fırsatta Van'a gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden esnaf ise bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini söylediler. İranlıların Van esnafı için can suyu olduğunu belirten Etçi Sinan Usta, "İranlılar sadece konaklama için değil zincirin bir halkası gibi tüm sektörlere katkısı var. Restoranından giyimcisine, mobilyacısından taksicisine kadar her kesime gerçek anlamda hitap ediyorlar. İran turizmin Van için inanılmaz bir katkısı var. Van olarak kendimizi şanslı görüyoruz. Çünkü bu sene işler daha da düşüşteydi. Sağ olsun İran turizmi ile az da olsa bir canlılık var. Gece saat 2'ye kadar caddeler cıvıl cıvıl. İnsanlar keyfi alıyor. Esnafa çağrımız İranlı misafirlerimize iyi bakmaları, onlara iyi davranmalarıdır. Çünkü onlar bizim velinimetimizdir" dedi.

İranlılar ise Van'a gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, tüm İranlılara Van'a gelmeleri noktasında çağrıda bulundular. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tatil İran van Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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