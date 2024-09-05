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İranlı Turistler Van'a Akın Etti, Oteller Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı

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Yaz mevsiminin son günlerini değerlendirmek ve okul öncesi alışveriş yapmak isteyen İranlı turistler, Van'a akın etti. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması esnafı sevindirdi.

Yaz mevsiminin son günlerini fırsat bilen İranlı turistler adeta Van'a akın etti. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması esnafın yüzünü güldürdü.

Her tatil fırsatını değerlendirerek Van'a gelen İranlı turistler, şehrin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hem yaz mevsiminin yaşandığı son günleri değerlendirmek hem de okul öncesi alışveriş yapmak isteyen İranlı turistler Van'a akın etti. Gündüz alıveriş yapıp, akşam eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkaran İranlı turistler, şehrin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Van'da, İranlı turistlerin yaptığı alışveriş esnafa adeta "can suyu" oluyor. 2024 yılının turizm açısından kötü geçtiğini belirten esnaf, son günlerde yaşanan bu yoğunluğun yıl boyunca yaşanmasının arzu ettiklerini söylediler.

Van'a gelen İranlı turistlerin güzel vakit geçirebilmeleri için üç günlük festival düzenlediklerini belirten bir otel işletmecilerinden Ebubekir Zirek, "Şuanda okul öncesi yoğun bir İran potansiyelimiz var. Van'ın bütün tesisleri yüzde 100 dolu. Bizde İranlı turistler için üç günlük bir eğlence programı hazırladık. Boya festivali, su festivalinin yanında ikramlarımız oluyor. İranlılar özellikle Gevaş'ta açılan bu tesisten dolayı çok memnun olduklarını söylüyorlar. Burada doğa, su ve güzel bir tabiat ortamında eğleniyorlar. Bizde ilçemize daha fazla katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Turizmci Alim Akın ise 15 Eylül'e kadar bir doluluk beklediklerini ifade ederek, "Geçen sene her zaman bu şekilde bir doluluk yaşıyorduk ama bu sene çok nadir bu yoğunluğu yaşadık. Orada okulların hem tatil olması hem de 12 günlük bir tatil nedeniyle bu yoğunluğu yaşıyoruz. Bu da esnafa can suyu oldu" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alışveriş Ekonomi Turizm Güncel İran van

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