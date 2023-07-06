İran ve Suudi Arabistan Petrol Bakanları Ortak Yatırım İmkanlarını İnceledi

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, petrol ve gaz sektörlerine yatırımlar ve ortak yatırım imkanlarını incelemek dahil olmak üzere ikili meseleleri ele aldı.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, petrol ve gaz sektörlerine yatırımlar ve ortak yatırım imkanlarını incelemek dahil olmak üzere ikili meseleleri ele aldı.

İran Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, Petrol Bakanı Ovci ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 8. OPEC Enerji Konferansı'nın oturum aralarında bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, küresel ham petrol piyasalarının mevcut durumunu, petrol piyasasının geleceğini, mevcut ve geleceğe yönelik alınması gereken kararları değerlendirdi.

Ovci ve Bin Selman, petrol ve gaz sektörlerine yatırımlar ve ortak yatırım imkanlarını incelemek de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ikili meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu. ???????