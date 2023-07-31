İran ve Suriye Ulaştırma Anlaşmaları Yaptı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Suriye ile ulaştırma alanında çeşitli anlaşmalar yaptıklarını açıkladı. İki ülke arasında ticaret tarifesinin sıfıra indirildiği ve İran-Irak-Suriye transit güzergahının güçlendirilerek mal geçişinin sağlanacağı belirtildi. İran ve Suriye'deki limanların altyapısının güçlendirilmesine karar verildi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Suriye ile ulaştırma alanında çeşitli anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Fars Haber Ajansına göre, İran-Suriye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Tahran'da düzenlendi.

Suriye'den Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil'in katıldığı toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş başkanlık etti.

Bezrpaş, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma alanında iki taraf arasında olumlu anlaşmalar yapıldı. İran ve Suriye'deki limanların altyapısının güçlendirilmesine karar verildi." dedi.

İki ülke arasında anlaşmaya varılan kalemlerde ticaret tarifesinin sıfıra indirildiğini aktaran Bezrpaş, "İran-Irak-Suriye transit güzergahının süratle güçlendirilerek mal geçişinin sağlanmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

"İlişkilerin güçlü bir şekilde gelişmesini umuyoruz"

Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Halil ise İran'la ekonomik işbirliği çerçevesinde birçok adım atıldığını söyledi.

Taraflar arasında ekonomik işbirliğine yönelik dün ve bugün toplantılar gerçekleştirildiğini dile getiren Halil, "Bankacılık, turizm, ulaşım ve serbest ticaret alanlarında birçok adım atıldı. İlişkilerin güçlü bir şekilde gelişmesini umuyoruz." dedi.