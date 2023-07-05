İran ve Rusya, uluslararası ulaştırma hattının İran kısmının inşası için sözleşme imzaladı

İran ve Rusya, Güney Asya ile Kuzey Avrupa'yı birbirine bağlayan uluslararası ulaştırma hattının İran içindeki kısmını oluşturan demiryolunun inşasına yönelik şarta bağlı sözleşme imzaladı. Sözleşme, Salı günü Tahran'da İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nda (INSTC) geçişin kolaylaştırılmasına yönelik olarak İran, Rusya ve Hindistan arasında düzenlenen üçlü toplantı sırasında imzalandı.

TAHRAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- İran ve Rusya, Güney Asya ile Kuzey Avrupa'yı birbirine bağlayan uluslararası ulaştırma hattının İran içindeki kısmını oluşturan demiryolunun inşasına yönelik şarta bağlı sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Salı günü Tahran'da İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nda düzenlenen Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nda (INSTC) geçişin kolaylaştırılmasına yönelik olarak İran, Rusya ve Hindistan arasında düzenlenen üçlü toplantı sırasında imzalandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, koridorun bir parçası olarak İran'ın kuzeyindeki Reşt ve Astara kentleri arasında inşa edilecek 162 kilometrelik demiryolunun tasarım çalışmasının 2023 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Projenin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler ise 2024'te başlayacak.

Şarta bağlı sözleşmede projenin süresi, gerekli güvenceler ve projenin uygulanmasına yönelik hükümler ana hatlarıyla belirtiliyor.

Mayıs ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in video bağlantısıyla katıldığı bir törenle, İran ve Rusya arasında demiryolu inşasına yönelik bir çerçeve anlaşması imzalamıştı. Sözleşmeye göre Rusya, 48 ayda tamamlanması beklenen stratejik demiryolunun inşasına 1,6 milyar euro yatırımda bulunacak.

ABD, İran ve Rusya'ya yatırımlar uygularken bu iki ülke arasındaki ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler güçlenmeye devam ediyor. Bu gelişme, iki ülkenin işbirliğini genişletmek suretiyle yaptırımların etkilerine karşı koyma çabalarını yansıtıyor.