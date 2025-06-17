İran ve Katar'dan İsrail'a Tepki: Enerji Güvenliği Tehdit Altında

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran petrol tesislerini hedef alarak gerilimi artırdığını belirtirken, Katar Dışişleri Bakanlığı da bu durumun bölgesel enerji güvenliği açısından endişe yarattığını ifade etti.

( ANKARA ) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'i Basra Körfezi'ndeki İran petrol tesislerini hedef alarak çatışmayı tırmandırmak ve diğer bölgesel ile küresel aktörleri sürece dahil etmeye çalışmakla suçladı.

Arakçi, Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Polonya'nın Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran enerji altyapısına yönelik saldırının kasıtlı bir provokasyon olduğunu ifade etti. İranlı Bakan, Avrupa'nın gerilimin tırmanmasını önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Katar : İsrail'in South Pars doğalgaz sahasını hedef alması bölgesel endişeye yol açtı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a ait South Pars doğal gaz sahasını hedef almasının, bölgesel enerji güvenliği açısından ciddi endişelere neden olduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırının "hesaplanmadan yapılan" bir eylem olduğunu belirterek, gaz arzı konusunda tüm bölgenin kaygılı olduğunu ifade etti.

South Pars sahası, İran ve Katar arasında deniz sınırında yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz rezerv alanı olarak bilinen bir bölge. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca, Katar'a ait gaz tesislerinin saldırıdan etkilenmediğini ve mevcut gaz arzının normal şekilde sürdüğünü söyledi.

Enerji tesislerinin hedef alınmasının, küresel enerji fiyatları üzerinde önemli etkilere yol açabileceğinden endişe duyuluyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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