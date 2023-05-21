İran Uluslararası Petrol Fuarı'nda Yaklaşık 200 Sözleşme İmzalandı

27. İran Uluslararası Petrol, Doğal Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, Cumartesi günü sona erdi. Fuarda 1.500'ün üzerinde yerli firma ve 13 farklı ülkeden 200'i aşkın yabancı firma katıldı. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, fuar süresince 200'e yakın sözleşmenin imzalandığını belirtti.

27. İran Uluslararası Petrol, Doğal Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, Cumartesi günü sona erdi.

Dört gün süren fuara 1.500'ün üzerinde yerli firma ve 13 farklı ülkeden 200'i aşkın yabancı firma katıldı.

Fuarı Ortadoğu bölgesindeki en büyük etkinliklerden biri olarak nitelendiren İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, fuar süresince 200'e yakın sözleşmenin imzalandığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor.(XHTV)