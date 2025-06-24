İran, Trump'ın Ateşkes Anlaşmasını Yalanladı

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İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanlayarak, bu planın yanlış olduğunu belirtti. Yetkili, İran'ın resmi bir ateşkes teklifi almadığını ve yanlışlığı sahada göstereceklerini ifade etti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran- İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını yalanladığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, "ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planı tamamen yanlıştır ve kamuoyunu bölgedeki üslerine saldırıyla ABD'nin son zamanlarda yaşadığı aşağılanmadan uzaklaştırmak amacıyla önerilmiştir." ifadelerini kullandı.

İran tarafından resmi veya gayriresmi bir ateşkes teklifi alınmadığını aktaran yetkili, "Bu medya atmosferine yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti, önümüzdeki birkaç saat içinde siyonist rejime ( İsrail ) bu iddianın yanlışlığını uygulamada ve sahada gösterecektir." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Ekonomi
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