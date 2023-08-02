İran, Suriye'de 5 Bin Megavat Kapasiteli Elektrik Santrali İnşa Edecek

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Suriye'de 5 bin megavat kapasiteli elektrik santrali inşa etmeyi ve mevcut santralleri de yenilemeyi planladıklarını söyledi.

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Suriye'de 5 bin megavat kapasiteli elektrik santrali inşa etmeyi ve mevcut santralleri de yenilemeyi planladıklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Mehrabiyan, başkent Tahran'ı ziyaret eden Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'de yerli üretim konusunda çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir enerji ve elektrik arzı konusunun gündeme geldiğini aktaran Mehrabiyan, "İranlı şirketlerin Suriye'de elektrik santrali inşası ve onarımı konusunda son yıllarda iyi bir tecrübesi var; Lazkiye bölgesinde yakında hizmete girecek bir elektrik santrali kurdular." dedi.

Suriye'de 5 bin megavat kapasiteli yeni bir elektrik santrali inşa etmeyi planladıklarını aktaran Mehrabiyan, bu konuda dün Suriye'de İranlı şirketler ve uzmanların katılımıyla toplantılar düzenlendiği bilgisini verdi.

İran Enerji Bakanı, Suriye'deki mevcut santralleri de yenilemeyi hedeflediklerini ifade etti.