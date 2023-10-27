İran, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerini birbirine bağlayacak transit koridoru inşa etmeye hazır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerini birbirine bağlayacak transit koridoru inşa etmeye hazır olduğunu belirtti. Muhbir, İran'ın Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na dahil olmak için önemli adımlar attığını ifade etti.

TAHRAN, 27 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerini birbirine bağlayacak transit koridoru inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Muhbir söz konusu açıklamayı Perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları Konseyi 22. Toplantısı'nda yaptı.

İran'ın, Güney Asya'yı Kuzey Avrupa'ya bağlayan uluslararası ulaşım güzergahı olan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun ayrılmaz bir parçası olmak için önemli adımlar attığını belirten Muhbir, ülkesinin koridora dahil olmasının Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Örgüt üyeleri arasında ülkelerin kendi ulusal para birimlerinin veya ortak bir para biriminin kullanılmasından yana olduğunu belirten Muhbir, teknolojik ilerleme, gıda ve enerji güvenliği, çevresel zorluklar ve bölgesel güvenlik gibi konulara da değindi.