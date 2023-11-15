İran, Rusya ve Azerbaycan Elektrik Nakil Hattı Projesi Üzerinde Anlaşmaya Vardı
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İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, İran, Rusya ve Azerbaycan olarak 3 ülkenin elektrik nakil hattını birbirine bağlayacak bir proje üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Projenin 6 ay içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, İran, Rusya ve Azerbaycan olarak 3 ülkenin elektrik nakil hattını birbirine bağlayacak bir proje üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Mihrabiyan, basın mensuplarına konuya ilişkin bilgi verdi.
Mihrabiyan, "İran'ın elektrik şebekesinin Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlanması için anlaşma yapıldı. Bu çerçevede 3 ülkenin elektrik nakil hattı birbiriyle bağlanmış olacak." dedi.
İranlı Bakan, söz konusu projenin 6 ay zarfında hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.