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İran, Rusya ve Azerbaycan Elektrik Nakil Hattı Projesi Üzerinde Anlaşmaya Vardı

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, İran, Rusya ve Azerbaycan olarak 3 ülkenin elektrik nakil hattını birbirine bağlayacak bir proje üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Projenin 6 ay içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.