İran Petrol Bakanı Javad Owji Venezuela'ya ziyarette bulundu

İran Petrol Bakanı Javad Owji ve beraberindeki heyetin Venezuela'ya ziyarette bulunduğu bildirildi.

Başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda karşılanan heyetin, Venezuela Petrol Şirketi (PDVSA) ve hükümet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani'nin eşlik ettiği heyetin, 14 Nisan'a kadar iki ülke arasındaki enerjide iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik toplantılar yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Karakas ve Tahran arasında 1950'den başlayan ilişkiler Hugo Chavez'in seçimleri kazanarak 1999'da devlet başkanı olmasından sonra oldukça gelişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uluslararası Avrasya gezisi kapsamında Haziran 2022'de İran'a yaptığı ziyaretle iki ülke arasında stratejik anlaşmalara imza atıldı.

"20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması" imzalanmıştı

Maduro, 11 Haziran 2022'de Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmiş, görüşme sırasında iki ülke arasında petrol, petrokimya, ekonomi, turizm, kültürel ve siyasi alanlarda 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliğini öngören anlaşma imzalanmıştı.