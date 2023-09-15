İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak

İran menşeli polyester elyafın ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Yükümlülük oranları ise yıllara göre belirlendi.

İran menşeli polyester elyaf ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

"İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İran menşeli olan polyester elyafın ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu yükümlülük birinci yıl için yüzde 17, ikinci yıl için yüzde 16,5 ve üçüncü yıl için yüzde 16 olarak belirlendi.

Anılan karar ve konuya ilişkin Ticaret Bakanlığının tebliği 21 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek.