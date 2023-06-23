İran menşeli BOPP film ithalatında kota esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi, başvuru ile kullanım usul ve esasları düzenlendi. Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre 'ilk gelen ilk alır' yöntemiyle yapılacak. Ayrıca, bazı seramik ürünleri için uygulanan gözetim uygulamasına ilişkin esaslar da düzenlendi.

İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) esasları tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi, başvuru ile kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, söz konusu üründe 2 Temmuz 2023-1 Temmuz 2024 dönemi için 1544 ton, 2 Temmuz 2024-1 Temmuz 2025 dönemi için 1592 ton, 2 Temmuz 2025-1 Temmuz 2026 dönemi için 1642 tonluk kota belirlendi.

İran menşeli eşyaya yönelik kota başvuruları Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Bakanlık internet sitesinde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" bölümünden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25 bin kilogramı aşamayacak.

Tebliğ, 2 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Bakanlığın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, bazı seramik ürünleri için uygulanan gözetim uygulamasına ilişkin esaslar düzenlendi. Değişiklikle seramik ürünleri için ton başına dolar bazında uygulanan birim gümrük kıymeti değerleri yeniden belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.