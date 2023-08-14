İran'ın Günlük Petrol Üretimi Artıyor

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkenin günlük ham petrol üretiminin arttığını ve Ağustos sonuna kadar 3,3 milyon varile ulaşmasının beklendiğini açıkladı. İran'ın petrol endüstrisi, ABD'nin yeniden yaptırımlar getirmesiyle darbe almıştı.

TAHRAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Pazar günü yaptığı açıklamada ülkenin günlük ham petrol üretiminin yaklaşık 3,2 milyon varile yükseldiğini ve Ağustos sonuna kadar 3,3 milyon varile ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana Haber Ajansı'na göre, Uci ayrıca İran'ın halihazırda günlük 700.000 ila 800.000 varil civarında doğal gaz kondensatı ürettiğini belirtti.

Ülkenin yarı resmi Tasnim haber ajansı ise Pazar günkü haberinde ülkenin petrol ihracatının, hükümetin belirlediği 1,4 milyon varil hedefini aştığını duyurdu.

İran'ın petrol endüstrisi, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi ve ülkeye yeniden yaptırımlar getirmesiyle ağır bir darbe almıştı. Yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesinden önce İran günde yaklaşık 2,8 milyon varil petrol ihraç ediyordu.