İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin günlük petrol üretiminin 3 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı. Ovci, petrol üretimindeki artışın bakanlığın çalışmalarıyla gerçekleştiğini belirtti.

İran'ın günlük petrol üretimi 3 milyon 400 bin varile ulaştı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon 400 bin varile ulaştığını söyledi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Ovci, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İranlı Bakan, "Hükümete geldiğimiz dönemde petrol üretimimiz günde 2 milyon 200 bin varildi. Bakanlığımızın 24 ay içindeki çalışmalarıyla bu rakam 3 milyon 400 bin varile yükseldi." dedi.

Ülkesindeki petrol üretim tesislerinin yıprandığına değinen Ovci, "Tesislerin bir kısmı 50 yaşın üzerinde. Özellikle iletim hatları olmak üzere onarım ve yenileme programı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.