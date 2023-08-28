İran'ın Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazı faaliyete geçti

İran'ın Basra Körfezi'ndeki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazı bugün faaliyete geçti. Açılışta konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, sahadaki doğalgaz üretiminin 50 milyon metreküpün üstüne çıkacağını açıkladı.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazının açılış töreni, bugün Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Petrol Bakanı Cevad Uci'nin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Reisi, Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazının petrol ve gaz endüstrisinde İran için büyük ve kalıcı bir adım olduğunu belirterek, "İranlı uzmanlar tarafından yürütülen bu projede sözleşmeye taraf olan yabancı şirketler, yaptırım bahanesiyle yükümlülüklerinden vazgeçmiş ve ülke en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı" dedi.

Petrol endüstrisinin tamamen İran'a ait olması ve yabancı şirketlere yer verilmemesinin oldukça gurur verici olduğunu ifade eden Reisi, "Güney Pars Gaz Sahası'ndan ilk etapta 7 milyon metreküp doğal gaz çıkartılacak, ardından bu üretim 50 milyon metreküpün üzerine çıkacak" açıklamasını yaptı.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci ise bu projeyle 800 milyon dolar döviz tasarrufu sağlandığını belirterek, "Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazına ilişkin sözleşme, Fransız Shell ve Total şirketleri ile imzalanmış ancak yarım kalmıştı. Bu proje 20 yılın ardından İranlı uzman ve mühendisler tarafından iki yıl içerisinde tamamlanarak işletilmeye hazır hale getirildi" şeklinde konuştu.

Basra Körfezi'nde bulunan Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. - TAHRAN