İran'ın Güney Kore'de dondurulan döviz kaynakları blokajı kaldırıldı

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ülkenin Güney Kore'de dondurulan döviz kaynaklarının blokajının kaldırıldığını açıkladı. Ferzin, blokajı kaldırılan paranın wondan avroya çevrileceğini belirterek bu paranın İran bankalarının Katar'daki hesaplarına aktarılacağını kaydetti. Söz konusu paranın yaptırıma tabi olmayan ürünlerin alımında kullanılacağını kaydeden Ferzin, kalan paranın mevduat hesabına yatırılması durumunda da faizde değerlendirilebileceğini ifade etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ülkenin Güney Kore'de dondurulan döviz kaynaklarının blokajının kaldırıldığını açıkladı.

Ferzin, ülkesinin ABD ile mahkum takasına ilişkin anlaşma çerçevesinde blokajı kaldırılacak fonlar konusunda eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore bankalarında dondurulan tüm dövizin blokajının kaldırıldığını belirtti.

Ülkesinin 7 milyar ABD doları tutarındaki parasının Güney Kore'nin para birimi olan won cinsinden bloke edildiğine işaret eden Ferzin, söz konusu paraya herhangi bir faiz işletilmediğini, wonun dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle alacaklarının yaklaşık 1 milyar dolar azaldığını aktardı.

Ferzin, blokajı kaldırılan paranın wondan avroya çevrileceğini belirterek bu paranın İran bankalarının Katar'daki hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Söz konusu paranın yaptırıma tabi olmayan ürünlerin alımında kullanılacağını kaydeden Ferzin, kalan paranın mevduat hesabına yatırılması durumunda da faizde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ferzin, İran'ın başka birkaç ülkede bloke edilen paralarının da kullanılabilir hale geleceğini ve bunun piyasa etkisinin görüleceğini vurguladı.

Tutukluların ev hapsine transfer edildiği açıklanmıştı

Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının hapishaneden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, iki ülkenin İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'de dondurulan 6 milyar dolar ile ilgili ise "Kaynakların ve mali varlıkların kullanılması yöntemi İran'ın tasarrufundadır. Bu kaynaklar yetkili makamlarca belirlendiği şekilde ülkenin çeşitli ihtiyaçları için harcanacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu ABD vatandaşlarının tamamen serbest bırakılıp ülkeye dönmeleri için yürütülen müzakerelerin devam ettiğini belirterek henüz bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti.

İran'ın Güney Kore'de dondurulan varlığının da 6 milyar dolar olduğunu teyit eden Kirby, İran'ın bu parayı ne şekilde kullanılabileceğiyle ilgili kısıtlamalar olacağını ifade etmişti.