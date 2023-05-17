İran ile Rusya arasında demiryolu anlaşması imzalandı

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Projesi kapsamında İran ile Rusya arasında Reşt-Astara Demiryolu Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması ve demiryollarının birbirine bağlanması hedefleniyor.

Doğu ve Güney Asya'dan Kafkaslar ve Kuzey Avrupa'ya uzanan ticaret güzergahlarını birbirine bağlayan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Projesi çerçevesinde İran ile Rusya arasında Reşt-Astara Demiryolu Anlaşması imzalandı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törende İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev arasında Reşt-Astara Demiryolu Anlaşması imzalandı. Törene İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve video konferans yöntemiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. İran ile Rusya arasında imzalanan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Projesi ile Rusya'dan Hindistan'a ve aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması ve Rusya, Azerbaycan ve İran'daki demiryollarının birbirine bağlanması hedefleniyor.

"Rusya ile stratejik bir adım attık"

Anlaşma töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Reşt-Astara Demiryolu Projesi'nin iki ülke ilişkilerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "İmzalanan anlaşma ile İran-Rusya ilişkilerinde stratejik bir adım attık. Bu anlaşma sadece İran ve Rusya açısından değil bölge ülkeleri için de faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kuzey-Güney Demiryolu Projesi'nin Doğu ve Güney Asya'dan, Kafkaslar ve Kuzey Avrupa'ya uzanan ticaret güzergahlarını birbirine bağlayacağını belirten Reisi, "Tüm bu güzergah üzerinde bulunan ülkeler arasındaki dostluk ilişkileri ekonomik ve ticari iş birliği ile daha da güçlenecektir. Projenin hayata geçmesi ile bölgede ticaret ve transit geçişler büyük bir ivme kazanacaktır" şeklinde konuştu.

"Rusya, Azerbaycan ve İran arasında üçlü görüşme yapacağız"

Törene video konferans yöntemiyle katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, demir yolu projesinin hayata geçmesi ile St. Petersburg ile Mumbai arasındaki kargo taşımacılığının 10 güne düşeceğini belirterek, bölgedeki altyapının geliştirilmesine yönelik sürece Azerbaycan'ın da dahil edileceğini söyledi. Putin, "Süreci Azerbaycan ile de birlikte yürütüyoruz. Yakın zamanda Rusya, İran ve Azerbaycan arasında üçlü bir görüşme yapılmasını umuyorum" dedi. Demir yolu projesinin 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Putin, "Proje kapsamında bölgede nakliye trafiğinin hacmi büyüyecek ve hem Rusya hem de İran kendi mallarını dünya pazarına daha rahat ulaştıracaktır" şeklinde konuştu.

Hindistan'dan Rusya'ya, Doğu ve Güney Asya'dan Kafkaslar ve Kuzey Avrupa'ya uzanan ticaret güzergahı üzerinde inşa edilecek olan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Projesi, Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı. - TAHRAN