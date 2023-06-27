İran ile Katar arasında işçi gönderimi mutabakatı imzalandı

Tahran ile Doha arasında İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı. İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sovlet Murtezevi ile Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih Al Merri, başkent Tahran'da İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören mutabakat zaptına imza attı.

??????? Tahran ile Doha arasında İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Sovlet Murtezevi ile Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih Al Merri, başkent Tahran'da İran'dan Katar'a işçi gönderilmesini öngören mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren İran Çalışma ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Mahmud Kerimi Biranvend, "Katar heyetinden havacılık, denizcilik, otelcilik ve sağlık sektörlerine iş gücü gönderilmesi yönünde bir talep geldi." dedi.

Son 6 ayda 4 binden fazla İranlı işçinin Katar'a gönderilmek için talepte bulunduğunu ve bunlardan sadece 500'ünün sonuç alabildiğini aktaran Biranvend, imzalanan mutakabat zaptı kapsamında İran'dan Katar'a iş gücü gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını söyledi.