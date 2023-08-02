İran, Güney Kore ile döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda görüşmeler yaptı

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülkesinin Güney Kore'de bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda Seul ile yapılan görüşmelerin 'çok iyi ve yapıcı' olduğunu söyledi. Handuzi ayrıca, Suriye ile yapılan anlaşmaların uygulamaya girdiğini belirtti.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ülkesinin Güney Kore'de bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda Seul ile yapılan görüşmelerin "çok iyi ve yapıcı" olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ekonomi ve Maliye Bakanı Handuzi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuştu.

Handuzi, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'ın ülke dışında tutulan varlıklarıyla ilgili soruya, "Güney Kore ile çok iyi ve yapıcı müzakereler yapıldı. Görüşmeler sonuçlandığı an Merkez Bankası aracılığıyla bilgi verilecek." dedi.

Öte yandan Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil'in Tahran ziyareti kapsamında bu ülkeyle ikili ticari ilişkileri değerlendiren Handuzi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şam ziyaretinde kararlaştırılan anlaşmaların uygulamaya girdiğini aktardı.

İranlı Bakan, "Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde İranlı iş adamlarının Suriye'de daha rahat hareket edebilmesi için mali kolaylıklar sağlanmasını öngören anlaşma kapsamında üç aydan kısa sürede İranlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 2 özel banka kurdu. Biz bundan sonra Suriye'deki tüccar ve yatırımcılarımıza bu sigorta şirketi ve banka üzerinden destek vereceğiz." dedi.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesi 30 Mayıs'taki haberinde, İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığını yazmıştı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA da 6 Haziran'da yayımladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

Haberde mutabakatın, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 29 Mayıs'ta Tahran'a yaptığı ziyaret ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün Umman ziyareti sırasındaki temaslarda sağlandığı kaydedilmişti.