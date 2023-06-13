İran, Güney Kore'de tutulan varlıklarının serbest bırakılmasını bekliyor

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesinin Güney Kore başta olmak üzere ülke dışında ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ve yakın zamanda bu varlıkların serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesinin Güney Kore başta olmak üzere ülke dışında ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ve yakın zamanda bu varlıkların serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Handuzi, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'ın ülke dışında tutulan varlıklarıyla ilgili soruya, "Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankasının çabalarıyla bu konuda iyi gelişmeler oldu. İran'ın Güney Kore gibi ülkelerde tutulan kaynaklarının önümüzdeki haftalarda serbest bırakılacağını umuyoruz." dedi.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesi 30 Mayıs'taki haberinde, İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığını yazmıştı.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA da 6 Haziran'da yayımladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

Haberde mutabakatın, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 29 Mayıs'ta Tahran'a yaptığı ziyaret ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün Umman ziyareti sırasındaki temaslarda sağlandığı kaydedilmişti.

Haberlerin ardından İran, 10 Haziran'da Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığını açıklamıştı.