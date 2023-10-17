İran Ekonomi Bakanı, Katar'daki bloke paraların engellendiği iddialarını yalanladı

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesine ait Katar'daki bloke paraların engellendiğine dair iddiaları yalanladı.

Fars Haber Ajansı'na göre Handuzi, başkent Tahran'daki Allame Tabatabai Üniversitesi öğrencilerine hitap etti.

Handuzi, " Katar'da bloke edilmiş paralarla ilgili bir sorun yok. Katar Ekonomi Bakanı ile yapılan toplantıda da bu konu teyit edildi. Söz konusu finansın kullanımına ilişkin herhangi bir sorun yok." dedi.

ABD'li bir grup Cumhuriyetçi Senatör, 10 Ekim'de, Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takası kapsamında İran'ın serbest bırakılan yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz kaynağının yeniden dondurulması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore hesaplarından eylül ayında serbest bırakılan ve Katar'daki bankalarda İran'a ait hesaplara aktarılan finansla ilgili Senatörler, "İran veya Hamas'ın İsrail'e karşı çabalarını ilerletmek için kullanabilecekleri" yönünde önemli bir risk olduğunu ileri sürerek, 6 milyar doların İran ekonomisine girmesinin "rejimin terörü desteklemek için daha fazla fon ayırmasına imkan tanıdığını" öne sürmüştü.