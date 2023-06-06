İran'da Uluslararası Finans Endüstrisi Fuarı başladı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 15. Uluslararası Finans Endüstrisi Fuarı (FINEX), farklı ülke yatırımcıları ile İranlı firmaların katılımıyla başladı. Fuarda, ülkenin bankacılık sektörü, sermaye piyasası kurumu ve önemli sigorta şirketlerinin bulunduğunu kaydeden Handuzi, bunun piyasa sorunlarının tespiti ve şirketlerin ürün ve projelerini tanıtma ve yatırımcı bulma noktasındaki sıkıntılarının çözülmesi için önemli olduğunu belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 15. Uluslararası Finans Endüstrisi Fuarı (FINEX), farklı ülke yatırımcıları ile İranlı firmaların katılımıyla başladı.

Tahran'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış programına İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rızapur İbrahimi, İran Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Mecid Aşki, İran Genel Sigorta Genel Başkanı Mecid Behzadpur, yerli ve yabancı yatırım firmaları ile yatırımcı arayışındaki şirketler katıldı.

Açılış merasiminde konuşan Handuzi, bu yıl katılımın geçen yıla oranla yaklaşık iki kat arttığını ifade ederek bunun da fuara verilen özel önemi gösterdiğini söyledi.

Fuarda, ülkenin bankacılık sektörü, sermaye piyasası kurumu ve önemli sigorta şirketlerinin bulunduğunu kaydeden Handuzi, bunun piyasa sorunlarının tespiti ve şirketlerin ürün ve projelerini tanıtma ve yatırımcı bulma noktasındaki sıkıntılarının çözülmesi için önemli olduğunu belirtti.

Handuzi, fuarın yerli ve yabancı yatırımcılar ile büyümek isteyen firmalara yeni fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

Açılışın ardından Handuzi ve beraberindeki yetkililer fuar alanındaki stantları gezerek ürün ve projeler hakkında bilgi aldı.

Çeşitli ülkelerden yatırımcıların bulunduğu fuarda, onlarca şirket ürün ve projelerini tanıtmaya yönelik seminerler düzenleyerek yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar, 9 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.