İran'da Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı Açıldı

İran'da düzenlenen 27. Uluslararası Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, 13 ülkeden 200'ün üstünde firma ile İranlı 1500 şirketin katılımıyla başladı. Fuarda petrol ürünleri temini, teknoloji transferi ve petrokimya alanında kullanılan makinelerin ithalat ve ihracatı konularında görüşmeler yapılıyor.

İran 27. Uluslararası Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Tahran'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Petrol Bakanı Cevad Ovci, fuar yetkilileri ve firma sorumlularının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bugün başlayan ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek olan fuara 13 ülkeden 200'ün üstünde firma ile İranlı 1500 şirket kurumsal olarak katılırken onlarca ülkeden petrol ve petrokimya alanında faaliyet gösteren şirket temsilcileri stantları ziyaret etti.

Fuarda bazı şirketler petrol ürünleri teminine yönelik görüşmeler yaparken kimi şirketler de teknoloji transferi ve petrokimya alanında kullanılan makinelerin ithalat ve ihracatına yönelik temaslarda bulundu.

Fuarda Rusya ve Çin şirketlerinin çokluğu dikkat çekerken Türk firmaları da fuarda yer aldı. Türkiye'den kurumsal olarak katılan şirketlerin yanı sıra Türk firmaları ile işbirliği yürüten İranlı firmalar da çözüm ortaklarının ürünlerini sergiledi.

27. Uluslararası Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, 17-20 Mayıs tarihlerinde saat 09.00 ila 17.00 arasında ziyaretlere açık olacak.