İran'da Kirman eyaletinde çubuk demir üretim kompleksi faaliyet yürütüyor

İran'ın Kirman eyaletinin Refsencan kentinde bulunan çubuk demir üretim kompleksi ülkenin inşaat demiri ihtiyacını karşılamak için faaliyet yürütüyor. Bölgede hammaddenin bulunması çeşitli iş alanlarının gelişmesini ve istihdam alanlarının sağlanmasını beraberinde getiriyor.

İran'ın Kirman eyaletinin Refsencan kentinde bulunan çubuk demir üretim kompleksi ülkenin inşaat demiri ihtiyacını karşılamak için faaliyet yürütüyor.

Demir ve bakır madeni açısından ülkenin en önemli merkezi olan Kirman'daki madenlerden çıkarılan cevher, aynı şehirde bulunan tesislerde ayrıştırılarak demirin hammaddesine dönüştürülüyor.

Bölgede hammaddenin bulunması çeşitli iş alanlarının gelişmesini ve istihdam alanlarının sağlanmasını beraberinde getiriyor. Kirman'da maden ocaklarından sonra en çok istihdam demir işleme sektöründe görülüyor.

Çevre kentlerde bulunan, bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden irili ufaklı demir ve çelik fabrikaları yakın mesafeden temin ettikleri hammadde ile iç ve dış piyasaya yönelik ürünler imal ediyor.

Refsencan kentinde bulunan Kirman çubuk demir üretim kompleksine bloklar halinde getirilen hammadde önce yüksek sıcaklıkta ısıtılarak işlemeye hazır hale getiriliyor. Daha sonra çeşitli kalıplar yardımıyla inceltme işlemine tabi tutulan demir yaklaşık yüz metrelik tezgahın son kısmında çubuk demir şeklini alıyor.

Kullanılan kalıba göre ebatlandırılan çubuk demirler daha sonra iç ve dış piyasaya sunulmak üzere pazara sürülüyor.

Fabrikalarda, yüksek sıcaklıklarda ısıtılmış demirin işlenmesi sırasında kazalar da olabiliyor. Çubuk haline getirilmiş demirin olası bir kaza durumunda çevreye zarar vermemesi için de üretim tezgahlarının etrafı kafeslerle kapatılıyor.

Bir kaza durumunda üretim bandındaki yuvasından çıkan çubuk demirler saniyelik zaman diliminde etrafı kaplayabiliyor. Bu durumda üretim bandı durdurularak acil müdahale ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede işler hale getiriliyor.