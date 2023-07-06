İran'da düzenlenen 32. Uluslararası Mobilya Fuarı başladı

İran'da düzenlenen 32. Uluslararası Mobilya Fuarı, başkent Tahran'daki Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Ev, ofis ve bahçe mobilyalarının yanı sıra mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin de sergilendiği fuarda, Türk kumaşından yapılan ürünler ilgi görüyor.

İran'da düzenlenen 32. Uluslararası Mobilya Fuarı, başkent Tahran'daki Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ev, ofis ve bahçe mobilyalarının yanı sıra mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin de sergilendiği fuarda, Türk kumaşından yapılan ürünler ilgi görüyor.

Katılımcı firmalar, ürünlerini tanıtırken Türkiye'den ithal edilen malzemeleri kullandıklarını özellikle belirtiyor.

Tahran'da ev mobilyaları alanında faaliyetlerini sürdüren Türk şirketi BUFFY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da mobilya üretimine başladıklarını ve bu işi ikinci nesil olarak Tahran'da devam ettirdiklerini anlattı.

İran'da 12 yıldır mobilya sektöründe çalışmalarını sürdüklerini aktaran Özkan, " İran'da mobilya sektöründe öncülerdeniz. Burada birçok firma bizim ürünlerimizi taklit ediyor. Bu bizi çok rahatsız etmiyor. Model benzerliği olsa da kalitede bizi yakalamaları zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bazı firmaların "model kopyalamayı" daha da ileri götürebildiğini dile getiren Özkan, "Hatta bizim modelimizi yapıp modele bizim adımızı verdikleri bile oluyor." diye konuştu.

Güzel işler yapma niyetiyle yola koyulduklarını, bir Türk şirketi olarak İran'a özgü bir marka oluşturduklarını söyleyen Özkan, "Her zaman İranlı arkadaşlara da söylüyorum. Şirket bizim olabilir ama marka İran markası. Bu gözle bakın. Arkadaşlar da bunun farkındalar ve gerçekten daha özverili çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinden önce İran'da iş yapan Türk firmalarının çok güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Özkan, "Türk markası deyince, Türk malı deyince gerçekten bir kalite anlamı ortaya çıkıyor. Biz de bunun farkında olarak, kendimizi burada sadece üretici değil bir kültür elçisi olarak da görüyoruz. Bunun gereklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Özkan, İran ile Türkiye'nin kültürlerinin yakın olduğunu, bu nedenle insanda bir gurbet hissi oluşmadığını anlatarak, İran'a gelen Farsça bilmeyen bir iş insanının Türkçe konuşarak bile işlerini halledebileceğini dile getirdi.

İran'daki enflasyon ve dövizdeki artışın kendilerini zorlayabildiğini belirten Özkan, diğer taraftan rekabetin az oluşunun da işlerini kolaylaştırdığını kaydetti.

Özkan, Türk iş insanlarına "en azından gelip piyasayı görmeleri" tavsiyesinde bulundu.

"Türk ürünlerinin kalitesi yüksek"

Yatak odası ürünleri alanında faaliyet gösteren İranlı iş insanı Abbas Dastani ise piyasada daha iyi yer edinebilmek için organik ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Fuardaki ilgiden memnun olduklarını dile getiren Dastani, henüz Türkiye'ye ürün göndermediklerini ancak çalışmak istediklerini belirtti.

Karşılıklı ziyaretlerle ürünlerini Türk kullanıcılara da sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Dastani, "Türkiye'den malzeme alıyoruz. Döşeklerimizin kumaşı, fermuarı Türkiye'den. Türk ürünlerinin kalitesi yüksek olduğu için tercih ediyoruz." diye konuştu.

Tahran'daki Uluslararası Mobilya Fuarı, 8 Temmuz'a kadar, 08.00 ila 15.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.