İran'da Banka Şubeleri ve Tahran Borsası Geçici Olarak Kapandı

( ANKARA ) – İran'da Bank Sepah'a ait birçok şubenin bugün kapalı olduğu bildirildi. İran medyasına konuşan bazı müşteriler, banka şubelerine gittiklerinde kapalı olduklarını gördüklerini ve hesaplarına erişemediklerini söyledi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar beşinci gününe girerken, İran'daki üç bankanın kapalı olduğu, Tahran Borsası'nın faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı öğrenildi.

İran'da Bank Sepah'a ait birçok şubenin kapalı olduğu belirtildi, İran ordusuyla bağlantılı Ansar Bank ve Kosar Bank müşterileri de gün boyunca banka kartlarıyla işlem yapamadıklarını bildirdi. Kartlı işlemlerde sabah saatlerinden itibaren kesintiler yaşandığı aktarıldı.

Söz konusu üç bankanın da İran'ın askeri yapılarıyla ilişkili olduğu biliniyor. Bankalardan ya da İranlı yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bank Sepah, İran'ın en eski ve yaygın devlet bankalarından biri olarak biliniyor. Aynı zamanda İran Silahlı Kuvvetleri ile doğrudan bağlantılı olan banka, kamu maaş ödemeleri ve savunma sektörüne yönelik işlemlerde önemli bir rol üstleniyor. Şubelerinin kapalı olması ve hesaplara erişilememesi, ülkede daha geniş çaplı bir finansal aksaklıklar yaşanacağına işaret edebilir.

Borsa işlemleri durduruldu

Öte yandan, İran hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, ülkedeki mevcut belirsizlik nedeniyle Tahran Borsası'nın faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Tahran'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Mohajerani, "Finansal piyasalar, kamu sermayesini korumak adına, düzenleyici kurumlar durumun istikrar kazandığını teyit edene kadar kapalı kalacaktır" dedi.