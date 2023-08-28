İran Cumhurbaşkanı Reisi: Güney Pars Gaz Sahası'ndan günlük 50 milyon metreküp doğal gaz çıkartılacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Basra Körfezi sularındaki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazının tam kapasiteye ulaşmasıyla bölgeden günlük 50 milyon metreküp doğal gaz çıkartılacağını açıkladı. Reisi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, gaz sahasının yapımını İranlı mühendislerin gerçekleştirdiğini ve yabancı firmaların yaptırımlar nedeniyle çalışmalarını yarıda bıraktığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Basra Körfezi sularındaki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazının tam kapasiteye ulaşmasıyla bölgeden günlük 50 milyon metreküp doğal gaz çıkartılacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Reisi, doğal gaz sahası Güney Pars'ın 11. fazının açılış töreninde konuştu.

Reisi, "Başlangıçta 7 milyon metreküp doğal gaz çıkartılacak. Bu rakam 50 milyon metreküpe kadar yükselecek." dedi.

Açılışını yaptığı gaz sahasının yapımını İranlı mühendislerin gerçekleştirdiğini dile getiren Reisi, ABD yaptırımları sonrası bölgeden çekilerek çalışmalarını yarıda bırakan yabancı firmalar nedeniyle kendisinden önceki hükümetleri eleştirdi.