İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afrika ülkelerine petrokimya ürünleri ihraç edecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turundan döndükten sonra ülkesinin temel ihtiyaç malzemeleri karşılığında Afrika ülkelerine petrokimya ürünleri ihraç edeceğini açıkladı. Reisi, Afrika ile ilişkilerin Asya ülkeleri ve dünyanın diğer bölgeleriyle aynı derecede önemli olduğunu belirtti ve ekonomik, ticari ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin temel ihtiyaç malzemeleri karşılığında Afrika ülkelerine petrokimya ürünleri ihraç edeceğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turundan döndükten sonra başkent Tahran'da ziyarete ilişkin açıklama yapan Reisi, Afrika turunun ilk amacının " İran'ın Afrika'daki stratejik derinliğini" genişletmek olduğunu dile getirdi.

Ziyaret kapsamında ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda birçok önemli anlaşma imzalandığını aktaran Reisi, "Afrika kıtasıyla ilişkimiz Asya ülkeleri ve dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkilerimiz kadar önemlidir. Fırsatlar diyarı Afrika ile ilişkiler ihmal edilmemelidir." dedi.

Bu kapsamda Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini kaydeden Reisi, ayrıca teknolojik işbirliğinin genişletilmesi doğrultusunda İran'ın bilimsel ve teknolojik ofislerinin Kenya, Uganda ve Zimbabve olmak üzere üç ülkede de faaliyete geçirildiğini ifade etti.

Reisi, Afrika ziyaretinin diğer hedeflerinden birinin de hammadde tedariki ve ülke dışı tarım imkanlarının değerlendirilmesi olduğunu belirterek, "Afrika'da temel ihtiyaç mallarının üretimi için iyi bir alan var. İran'ın petrokimya malzemeleri sağlaması karşılığında temel malları alabilmesi için bu ülkelerle takas planlaması yapıldı." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 12 Temmuz'da Kenya, Uganda ve Zimbabve ülkelerinden oluşan Afrika turuna çıkmıştı. 10 yıl sonra Afrika'yı ziyaret eden ilk İranlı lider olan Reisi'nin ziyareti sırasında bu ülkelerde otomobil ve traktör fabrikalarının kurulması başta olmak üzere enerji, ticaret, sağlık, hayvancılık, balıkçılık, yatırım ve bilişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.