İran, Azerbaycan aracılığıyla Rusya ile elektrik alışverişine başlayacak

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, ülkesinin yakın zamanda Azerbaycan aracılığıyla Rusya ile elektrik alışverişine başlayacağını açıkladı. İran'ın elektrik tüketiminin yaz aylarında, Rusya'nın ise kış aylarında arttığı belirtilerek, iki ülkenin fazla elektriği ihraç ederek birbirlerini tamamlayabileceği ifade edildi.

TAHRAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan, ülkesinin yakın zamanda Azerbaycan aracılığıyla Rusya ile elektrik alışverişine başlayacağını söyledi.

Pazar günü İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mihrabiyan, İran'ın Rusya'yla elektrik alışverişi için biri Azerbaycan, diğeri Ermenistan ve Gürcistan üzerinden olmak üzere iki hattı değerlendirdiğini ve projelerin başlaması için nihai görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Bakan, İran ve Azerbaycan'ın enerji şebekelerini gerekli düzeyde senkronize ettiklerini, bu nedenle Azerbaycan hattının daha az karmaşık bir süreç içerdiğini dile getirdi.

İranlı Bakan, İran'ın elektrik tüketiminin yaz aylarında, Rusya'nınsa kış aylarında arttığını, bu yüzden iki ülkenin fazla elektriği ihraç ederek birbirlerini uygun şekilde tamamlayabileceğini sözlerine ekledi.

Mihrabiyan, yıl boyunca elektrik arzının sürdürülebilirliğini güvence altına almak için İran'ın, elektrik şebekesini bölge ülkeleriyle bağlantılı hale getirmek istediğini de vurguladı.

Şu anda İran'ın, Irak, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan'la elektrik alışverişinde bulunduğunu belirten bakan, ülkesinin bu tür işlemleri artırmak istediğini sözlerine ekledi.