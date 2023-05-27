Iraktan döndü, Cilo dağı eteklerinde patates üretimine başladı

HAKKARİ - Irak'tan dönen iş insanı Taner Onat isimli iş adamı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cilo dağın eteklerinde 100 dönümlük alanda patates üretimine başladı.

Yılladır Irak'ta mobilyayla uğraşan iş adamı Taner Onat, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirge'nin bölgede başarılı işler yapması öğrenmesi üzerine memleketine dönmeye karar verir.

Memleketine dönen Taner Onat, Yüksekova Ziraat Odası ile beraber köyünde yıllardır hayal ettiği üretim için kullarını sıvadı. İlçeye 15 kilometre ve Cilo dağlarının eteklerinde yer alan Kadıköy'de 100 dönümlük arazi üzerinde, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in katılmasıyla ekimine başladılar.

Yılardır Irak'ta mobilya işi ile uğraştığını belirten iş adamı Taner Onat, "Daha önceden buradaki topraklarımızı buradaki çiftçilere veriyorduk. Kuzey Irak'tayken Perviz Geçirgen'in ismini duyduk. Çok ilgili ve tarıma yenilikler kazanacaklarını biliyorduk. Bu yüzden ben oradan çıkıp memlekete geldim. Başkanımla tanıştım burada en iyi cins nedir granada dediler. Bizde Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığın rehberliğinde tohumlarımızı getirdik. Bizde 100 dönümlük arazide getirdiğimiz ekim makinası ile patates ekimine başladık. İnşallah buradaki çiftçilere ve Yüksekova'ya faydalı ve verimli olur. Bizimde amacımız tamamen yenilik. İnşallah buranın verimini alacağız. En güzel tarafı ise Cilo dağın eteklerinde köyümde yapıyorum. Toprakları oldukça bereketli. Buradaki toprak, Afyon, Nevşehir ve Ahlat'ın toprakların çok çok daha verimli" dedi.

"Üreten Bir Yüksekova İçin" sloganıyla tarıma yön verdiklerini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Bizde şimdi Cilo Dağı eteklerinde yer Kadıköy'deyiz. Taner kardeşimiz farklı bir alanda çalışıyordu. Birgün bize geldik patates ekimini yapmak istedi. Bunu nasıl yapabiliriz, bizde de yetişebilirmi diye söyledi bende tabiki her şekilde yardımcı oldum. Bende göreve başladığımdan beri her zaman tarımda yenilik ve üretim için çalışmalara başladım. Bizde burada kardeşimize rehberlik ediyoruz. Yüksekova Ziraat Odası bünyesinde 100 dönümlük Taner beyin arazisinde patates ektik. Böyle büyük bir alan ilkkez oluyor Yüksekova'da. İnşallah tüm çiftçilerimize ekonomi olarak katkı sağlayacaktır. Bizde bundan sonrada da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taner kardeşimi şimdiden kutluyorum ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.