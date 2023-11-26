Irak ve Çin Arasında İş Konseyi Kuruldu

Irak ve Çin, Iraklı ve Çinli şirketler arasındaki ticaret ve yatırımı geliştirmek amacıyla Irak-Çin İş Konseyi'nin kurulduğunu ilan etti. İş konseyinin kuruluşu, Bağdat'ta düzenlenen törenle duyuruldu.

BAĞDAT, 26 Kasım (Xinhua) -- Irak ve Çin, Iraklı ve Çinli şirketler arasındaki ticaret ve yatırımı geliştirmek amacıyla Irak-Çin İş Konseyi'nin kurulduğunu ilan etti.

Duyuru, Irak Ticaret Bakanı Atir el Gireyri, Çin Büyükelçiliği yetkilileri ile Iraklı ve Çinli iş insanlarının katılımıyla Cumartesi günü Bağdat'ın merkezinde düzenlenen tören sırasında yapıldı.

El Gireyri, törende iş konseyinin kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun iki dost ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Irak'taki Çin Büyükelçiliği Müşteşarı Xu Haifeng de iş konseyinin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine olumlu katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

Irak-Çin İş Konseyi Başkanı Haydar el Rubaie ise, "Irak ile Çin arasındaki ticaret gelecekte umut verici ve iyi düzeyde olacak. Ortağımız, dostumuz ve kardeşimiz Çin'in, iki ülkenin de yararına olacak bu ekonomik platforma katılmasına ihtiyacımız var" dedi.