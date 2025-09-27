Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan Petrol Akışı Yeniden Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır" dedi.

"6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." - ANKARA