Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan Petrol Akışı Yeniden Başladı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. Hattın 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle kapandığı, 4 Ekim 2023'te ise operasyona hazır hale getirildiği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
