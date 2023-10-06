Irak'ta İlk Doğalgaz İşleme Fabrikası Tamamlandı

Çinli enerji şirketleri, Irak'ın güneyindeki Maysan vilayetinde bulunan Halfaya petrol sahasına bağlı ilk doğalgaz işleme fabrikasının mekanik çalışmalarını tamamladı. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle Irak'ın doğalgaz işleme kapasitesi geliştirilecek, doğalgazdan ekonomik olarak faydalanılacak ve karbon emisyonları azaltılacak.

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1. Doğalgaz fabrikasından çeşitli görüntüler

5. SES 4 (Çince): JİANG FENG, CPECC Ortadoğu Şubesi Genel Müdürü

Çinli enerji şirketleri, Irak'ın güneyindeki Maysan vilayetinde bulunan Halfaya petrol sahasına bağlı ilk doğalgaz işleme fabrikasının mekanik çalışmalarını tamamladı.

Gelecek yılın ilk yarısında faaliyete geçmesi beklenen fabrika, Irak'ın doğalgaz işleme kapasitesini geliştirme, doğalgazdan ekonomik olarak faydalanma ve karbon emisyonlarını azaltma çabalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

"Halfaya doğalgaz işleme fabrikası projesi, Maysan vilayetinde elektrik üretiminin artmasına, doğalgaz ithalat maliyetlerinden tasarruf edilmesine ve sıvılaştırılmış petrol gazı, kondensat ve devlet gelirini artırabilecek diğer petrol türevlerinin üretilmesine yardımcı olacak."

"Geçmişte doğalgazın yakıldığı ve bunun genel olarak çevreyi etkilediği düşünüldüğünde, doğalgaz işleme fabrikası çevrenin iyileştirilmesi açısından da önemli. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle beş doğalgaz yakma sahası kapatılacak. Böylece kirliliğin azaltılmasına ve çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlanacak."

PetroChina ve Çin Petrol Mühendisliği ve İnşaat Şirketi, Irak'ta israfa yol açan doğalgaz yakımının azaltılmasına yardımcı olmak ve yeşil kalkınmayı desteklemek üzere bu projeye dahil oldu.

"Fabrika tamamlandıktan sonra çevre ve iklimde iyileşme kaydedilecek ve Irak'taki enerji sıkıntısı önemli ölçüde hafifleyecek. Proje aynı zamanda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin-Irak işbirliğinin bir örneğini oluşturuyor."

SES 4 (Çince): JİANG FENG, CPECC Ortadoğu Şubesi Genel Müdürü:

"Proje, inşaat döneminde yerel halk için çok sayıda istihdam yarattı. Proje tamamlandığı zaman sürdürülebilir sosyal değer yaratması ve yerel halkın geçimine fayda sağlaması bekleniyor."

288 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Halfaya petrol sahası; 300'den fazla petrol kuyusu, üç ham petrol işleme tesisi, iki enerji santrali, bir su arıtma tesisi, bir doğalgaz işleme fabrikası ve bir sivil havalimanından oluşuyor.

Petrol sahasının yıllık üretim kapasitesi tahmini 20 milyon ton. Doğalgaz işleme fabrikasının ise yılda 5 milyar kilovat-saat elektrik üretmeye yetecek kadar saflaştırılmış doğalgaz üretmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)