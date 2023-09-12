Irak'ta düzenlenen Uluslararası Petrol Projeleri ve Lisans Turları Sergisi ve Konferansı'na Çinli şirketler büyük ilgi gösterdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Uluslararası Petrol Projeleri ve Lisans Turları Sergisi ve Konferansı'nda Çinli şirketler, ülkenin zengin petrol kaynaklarını geliştirmek için büyük bir ilgi gösterdi. Sergi ve konferans, dört gün sürecek ve Çarşamba günü sona erecek.

BAĞDAT, 12 Eylül (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Irak'ın ilk Uluslararası Petrol Projeleri ve Lisans Turları Sergisi ve Konferansı'ndaki bir proje modeli görülüyor, 10 Eylül 2023.

Irak'ta devam etmekte olan uluslararası petrol fuarına, ülkenin zengin petrol kaynaklarını daha da geliştirmeye hevesli olan Çinli şirketler de büyük bir ilgi gösterdi.

Pazar günü Bağdat'ta başlayan ve dört gün sürecek olan Uluslararası Petrol Projeleri ve Lisans Turları Sergisi ve Konferansı Çarşamba günü sona erecek. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)