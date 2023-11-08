Irak'ta Çin yapımı elektrikli araçlara talep artıyor

Irak'ın otomotiv pazarında Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik talep son birkaç yıldır giderek artıyor. Birçok Iraklı, Çin yapımı elektrikli araçların yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu düşünüyor. Artan talep, bazı Iraklı iş insanlarını Çinli otomobil üreticilerinden özel satış ruhsatı almaya yöneltti.

Dosya Boyutu: 106.36MB

ÇEKİM TARİHİ: 6 Kasım 2023

TARİH: 8 Kasım 2023

1. Irak'ta Çin yapımı elektrikli araçların satışından çeşitli görüntüler

4. Iraklı müşterilerden çeşitli görüntüler

Irak'ın otomotiv pazarında Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik talep son birkaç yıldır giderek artıyor.

Birçok Iraklı, Çin yapımı elektrikli araçların yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu düşünüyor.

"Çin yapımı elektrikli araçlar Irak pazarına girdi. Bunları daha önce görmemiş, sadece duymuştuk. Buraya araçları görmeye ve önemli özelliklerini öğrenmeye geldim. Araçların dış aksamından ateşleme sistemine kadar pek çok artısı olduğunu gördüm.

Araçlar yüksek kaliteli ve müşteriler için elverişli bir satış politikası var. Elektrikli olanlar başta olmak üzere Çin yapımı arabalar pazara girdi ve başarılı oldu. Bu nedenle araba satıcılarının fiyatlar konusunda yardımcı olmasını istiyoruz. Herkes bu araçları sevdi ve ben de bugün özellikle bu elektrikli araç için geldim."

Artan talep, bazı Iraklı iş insanlarını Çinli otomobil üreticilerinden özel satış ruhsatı almaya yöneltti.

"Çin yapımı otomobillere yönelik genel bir satın alma eğilimi var. Bugün dünya genelinde en çok satan elektrikli otomobiller Çin yapımı. Dolayısıyla Çinli bir otomobil şirketinin marka temsilcisi olarak küresel pazarda öncü olmak istiyoruz."

Çin, dünyanın en büyük yeni enerjili araç üreticisi (NEV) ve pazarı. NEV satışları yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 5 milyon adedi aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor. (XHTV)