Irak, Lübnan'a ağır yakıt ihracatını artıracağını açıkladı

Irak, Lübnan'a her yıl ihraç ettiği ağır yakıt hacmini yüzde 50 artırarak 1,5 milyon metrik tona çıkarmayı kabul ettiğini belirtti.

BEYRUT, 17 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Irak'ın Lübnan'a her yıl ihraç ettiği ağır yakıt hacmini yüzde 50 artırarak 1,5 milyon metrik tona çıkarmayı kabul ettiğini belirtti.

Fayyad Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın Lübnan'da elektrik santrallerini işletmek ve yaz boyunca ek elektrik arzını sağlamak üzere ihtiyaç duyulan petrol türevlerinin hepsini karşılamayı kabul ettiğini bildirdi.

Irak'ın, Lübnan'a yılda 2 milyon metrik ton ham petrol tedarikini de kabul ettiğini belirten bakan, Lübnan'a anlaşma çerçevesinde "hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin ve rekabetçi uluslararası fiyatları hesaba katan bir fiyatla", söz konusu yakıtın alınma tarihinden itibaren altı ay boyunca ödeme imkanı sağlandığını ifade etti.

İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre Lübnan, santrallerden elektrik üretmek için Temmuz 2021'den bu yana Irak'tan ağır yakıt ithal ediyor ve günde yaklaşık dört saatlik bir enerji arzını bu şekilde sağlıyor.

Irak anlaşma kapsamında, Irak vatandaşlarına yönelik sağlık hizmetleri karşılığında Lübnan hükümetine yakıt sağlamıştı. Lübnan daha sonra ağır yakıt petrolünü elektrik santrallerinde kullanılabilecek gaz yağı ile değiştirdi.

Lübnan, tarihinde benzeri görülmemiş bir mali kriz yaşarken, bir yandan da yabancı rezervlerin kısıtlılığı nedeniyle, elektrik santrallerini çalıştırmak için gaz yağı ithal etme ihtiyacı duyuyor. Bu durum günde yaklaşık 20 saatlik elektriğin karneye bağlanmasına yol açarken, insanların çoğu özel jeneratörler ve güneş enerjisinden yararlanıyor.