Irak'ın Kerkük Valisi Türk girişimcilerin kentte daha fazla yatırım yapmasını istiyor

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, kentinin kalkınma ve imar çalışmalarında daha çok Türk girişimciyi görmek istediklerini söyledi. Kerkük'te bulunan Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) heyeti, Vali Said'i ziyaret etti.

Irak'ın Kerkük Valisi Rakan Said, kentinin kalkınma ve imar çalışmalarında daha çok Türk girişimciyi görmek istediklerini söyledi.

Kerkük'te bulunan Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) heyeti, Vali Said'i ziyaret etti.

Said, burada yaptığı açıklamada, Türk firma ve girişimcilerine güvendiklerini ve kentin kalkınması için bölgede yatırım yapmalarını istedi.

Geniş katılımlı heyetin Kerkük'e yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Said, son 5 yılda kentte istikrarlı ve güvenli bir ortam olduğunu belirterek,"Kentin kalkınma ve imar çalışmalarında daha çok Türk girişimini görmek istiyoruz." dedi.

Son 20 yılda Irak-Türkiye ilişkilerinde ve özellikle ticaret açısından önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Said, Irak genelinde Türk malı ve ürünlerine rağbetin giderek arttığını, bunun kalkınma ve imara da yansımasını istediklerini kaydetti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da atalarının Kerkük'ten Türkiye'ye göç ettiğini ifade ederek, Kerkük'te bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kerküklülerin Türkiye'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Kızıltan, Irak'ın ve Kerkük'ün kalkınması için Mersin'in tüm deneyimi ve birikimlerini burayla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.