Irak ile Katar arasında enerji, ticaret ve ekonomi alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında gerçekleşen görüşme sonrası iki ülke arasında enerji, ticaret ve ekonomi alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca diplomatik pasaport hamillerine yönelik vizesiz giriş anlaşması da yapıldı.

Irak ile Katar arasında enerji, ticaret ve ekonomi alanında işbirliği ve diplomatik pasaportlara vizesiz girişi kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'a ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda karşıladı. Katar Emiri için Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda resmi karşılama töreni gerçekleştirildi.

Sudani ve Al Sani görüşmesi sonrası iki ülke arasında birçok alanı kapsayan ortak mutabakat zaptı imzalandı. Irak ve Katar arasında diplomatik pasaport hamillerine yönelik vizesiz giriş anlaşmasına da imza atıldı.

Irak Başbakanı, Al Sani ile yaptığı ortak basın toplantısında, Katar Emiri'nin Irak ziyaretinin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Katar devleti, bölgede en güçlü müttefiklerimizden birisi olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Irak'ın güvenlik ve siyasi olarak istikrara sahip olduğunu kaydeden Sudani, görüşmelerde güvenlik meselesinin ele alındığını anlattı.

"Katar'ın Irak'taki kalkınma çalışmalarında yer alma niyeti var." diyen Sudani, "Irak da, barış ve kalkınmayı gerçekleştirmek için kardeş ülkelerle çalışmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Enerji, ticaret ve ekonomi alanında mutabakat zaptı

Katar Emiri Al Sani de, Irak ve Katar arasında köklü ilişkilerin olduğuna işaret ederek, "Irak Başbakanı ile iki ülke arasında ortak ticari hacmi ve bunun geliştirilmesi konusunda anlaştık. Enerji, ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde uzlaşıya vardık ve bu alanlarda ortak mutabakat zaptı imzaladık. Elektrik akımı projesi başta olmak üzere bölgesel bazdaki projeleri değerlendirdik. Irak'ın bölgedeki önemini biliyoruz ve Irak'ın istikrarı bölgenin istikrarı demektir." ifadelerini kullandı.