Irak Başbakanı Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı faaliyete geçirmeye hazır

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı tekrar faaliyete geçirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Sudani, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden sevkiyatın 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Sudani, "Ancak yakın zamanda belirli teknik denetimler yapıldı ve bu da boru hattının hazır olduğunu gösterdi. Hükümet de sevkiyatı tekrar başlatmaya hazır. Türk ortaklardan da buna ilişkin bilgilendirmeyi aldık." dedi.