Üye Girişi
Haberler

Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 3 yıl aradan sonra Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'a elektrik ihracatının başladığını duyurdu. İhracat, mevcut hat üzerinden gerçekleştirilecek ve Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak.

TÜRKİYE, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak tesis edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde beraberinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar hem Bağdat hem Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası iş birliklerini masaya yatırdı. Ziyaretten 3 ay sonra iki ülke, enerji alanında yeni bir adım attı. Türkiye, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. İhracat, Türkiye-Irak arasında mevcut hat üzerinden gerçekleştirilirken; Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolunu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Türkiye Irak Ekonomi Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Esenler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Çatalca hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Çatalca nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title