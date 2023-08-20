İpsala Sınır Kapısı'nın Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatılması

Ticaret Bakanlığınca, Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatılan İpsala Gümrük Kapısı'nı kullanmak isteyenlere uyarıda bulunularak, "Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için Bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştı.

Ticaret Bakanlığınca, Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatılan İpsala Gümrük Kapısı'nı kullanmak isteyenlere uyarıda bulunularak, "Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için Bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangına ilişkin paylaşım yapıldı.

Halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışına giriş ve çıkışlarda, bahse konu kapımızı kullanmak isteyen ticari taşımacılarımızın ve turistik seyahat yapan yolcularımızın bu durumu dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. Bundan dolayı Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için Bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştır."