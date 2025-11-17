İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 41'inci, Bursa kestane şekerinin de 42'nci ürün olduğunu belirterek, "TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 40 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili Nsosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İpsala pirincinin, AB'den coğrafi işaret tescili alan 41'inci ürün olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Edirne'ye ve ülkemize, hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İsmail Şapçı'yı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Bursa kestane şekerinin de AB'den coğrafi işaret tescili alan 42'nci ürün olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ı, yönetim kurulunu ve meclisi tebrik etti.

Tescilin Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 40 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeri."